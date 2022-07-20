Приблизно 30% Харківської області окуповано росіянами. Голова ОВА розповів, що там відбувається

Під окупацією росіян перебуває орієнтовно 30% території Харківської області.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також розповів, що в окупованому Вовчанську росіяни влаштували концтабір на одному з промислових підприємств. Там катують місцевих, які не хочуть співпрацювати з окупаційним режимом.

А мера Купʼянська, який від початку окупації співпрацював із росіянами, арештували самі ж окупанти.

«Це свідчить про те, що їх просто використовують і «списують». Це чекає всіх колаборантів і зрадників на всій території», — сказав Синєгубов.

За його словами, окуповане місто Балаклея окупанти поділили на три умовні сектори та заборонили місцевим мешканцям пересуватися між ними.

«Невдоволення місцевого населення зростає, умови, які пропонують окупанти, нестерпні. Люди чекають визволення, чекають ЗСУ, щоб повернутися під контроль України», — зазначив голова Харківської ОВА.

Він додав, що 18 липня з окупованої території Харківщини вдалося евакуювати приблизно тисячу людей, з них майже 300 — діти.

«Це скоріше виняток, аніж правило, бо ворог офіційно не дозволяє проводити евакуацію по жодному з напрямків. Минулі досвіди, які у нас були, коли ворог нібито погоджував евакуацію і на першому російському блокпості евакуаційні колони або заарештовували, або брали у полон, або розстрілювали... Тому це ми проводимо завдяки волонтерським організаціям і зусиллям органів місцевого самоврядування», — сказав Синєгубов.