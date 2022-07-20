Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм на чотирьох напрямках, у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС тривають бої

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 18:00 20 липня. Ситуація на фронті така.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках російські війська обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Миколаївки, Волфиного, Павлівки та Уланового Сумської області.
- На Харківському напрямку росіяни вели обстріли поблизу Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Печенігів, Циркунів, Питомника, Дементіївки та Коробочкиного. Війська рф вдарили з авіації неподалік Мосьпанового і Ртищівки та безуспішно намагалися просунутися в напрямку селища Питомник.
- На Словʼянському напрямку ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії Долину, Богородичне, Костянтинівку, Гусарівку, Велику Комишуваху, Покровське. Українські воїни успішно відбили штурм у районі Богородичного.
- На Краматорському напрямку армія рф обстрілювала з артилерії Краматорськ, Серебрянку, Верхньокамʼянське та Івано-Дарʼївку. Окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів поблизу Краматорська та Словʼянська. ЗСУ відбили штурм у районах Григорівки та Спірного, росіяни зі втратами відійшли.
- На Бахмутському напрямку російські війська намагаються захопити Бахмут і територію Вуглегірської ТЕС. Окупанти обстрілювали Берестове, Веселе, Яковлівку, Соледар, Бахмутське, Веселу Долину, Кодему, Майорськ, Нью-Йорк та інші населені пункти. Гатили з авіації по Покровському. У районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС росіяни наступають, тривають бойові дії.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілює цивільну та військову інфраструктури Новобахмутівки, Авдіївки, Невельського, Красногорівки, Володимирівки, Павлівки, Пречистівки, Великої Новосілки, Зеленого Поля, Новоукраїнки, Ольгівського, Малинівки, Гуляйполя, Преображенки, Залізничного, Камʼянського. Росіяни завдали авіаударів біля Авдіївки, Камʼянського та Новоандріївки. Окупанти провалили розвідку боєм у районі Новоселівки Другої та зі втратами відійшли. Також ЗСУ змусили відійти підрозділи російської армії, які наступали в напрямку Микільського та Новомихайлівки.
- На Південнобузькому напрямку російські військові намагаються завадити ЗСУ просунутися вглиб тимчасово зайнятої росіянами території. Окупанти ведуть інтенсивну розвідку безпілотниками та систематично обстрілюють Осокорівку, Ольгине, Іванівку, Велике Артакове, Лозове, Широке, Квітневе, Любомирівку, Березнегувате, Котляреве, Степову Долину, Нову Зорю, Лупареве. Біля Мурахівки та Новогригорівки армія рф завдала ракетно-авіаційних ударів.