Польща спростила для українців процедура отримання Карти поляка

Польща спростила для українців процедуру отримання Карти поляка — тепер її можна отримати на території польської держави.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
«Згідно з оновленням, українці можуть подати документи на отримання чи продовження терміну дії Карти поляка на території Польщі. Раніше громадяни України повинні були звертатися до польського консульства в Україні», — йдеться у повідомленні.
Нові правила набувають чинності з 29 липня.
- Карта поляка — це документ, який підтверджує приналежність людини до польської держави і народу поза історичної батьківщини. Ця карта дає право на безоплатне отримання довгострокової візи, легальне працевлаштування без спеціального дозволу на роботу, безкоштовне відвідування всіх музеїв, знижку на проїзд залізницею тощо.