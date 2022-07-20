Група кредиторів України дозволила їй відтермінувати платежі за боргами до кінця 2023 року. Цей термін може бути подовжений ще на рік.

Відповідна заява розміщена на сайті Міністерства фінансів Німеччини.

До Групи кредиторів України входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. Також до спостерігачів Групи входять Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

«Ми, як офіційні двосторонні кредитори України, маємо намір забезпечити узгоджене призупинення обслуговування боргу України з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року, з можливістю додаткового року, за нашими вимогами та відповідно до національного законодавства країн-кредиторів», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, там закликали інших власників українських боргів теж дозволити їй не виплачувати обовʼязкові платежі до кінця 2023 року.

«Схвалення власниками облігацій та варіантів пропозицій України означатиме суттєву підтримку уряду та народу України», — підкреслили у Групі кредиторів.