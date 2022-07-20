Україна попросила у кредиторів дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів

Кабмін схвалив постанову про дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів.

Про це йдеться в постанові № 805 від 19 липня.

Реструктуризація відбудеться тільки, якщо її схвалять кредитори. Якщо ж кредитори не погодяться на це, тоді державний борг будуть обслуговувати та погашати відповідно до умов випуску облігацій.

Згідно з документом, кінцева дата погашення облігацій відстрочується на строк у 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій.

Протягом дії відстрочки відсотковий дохід за облігаціями продовжує нараховуватися за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій.

Крім того, на суму нарахованого основного відсоткового доходу нараховується додатковий відсотковий дохід за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій (додатковий відсотковий дохід).