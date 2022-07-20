ГУР Міноборони спільно з НАБУ витягли з окупації українського військового

Головне управління розвідки Міноборони разом із НАБУ витягли з окупації українського військового. Загалом там провели вже понад 10 таких операцій.

Про це пише ГУР Міноборони у своєму Telegram-каналі.

«Чергове підтвердження ефективної співпраці це спільна робота детективів Національного антикорупційного бюро спільно зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України по евакуації українського військовослужбовця на півдні країни. Український військовий не зазнав ушкоджень, його передали командуванню», — зазначили там.

У відомстві підкреслили, що виконали вже понад 10 вдалих операцій із евакуації з окупованих територій цивільних, військових та їхніх родин, держслужбовців, а також різного майна державного значення.