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ЗСУ ліквідували 38 750 російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 147 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 38 750 осіб, а також:

  • 1 700 танків;
  • 3 905 бойових броньованих машин;
  • 856 артилерійських систем;
  • 250 реактивних систем залпового вогню;
  • 113 засобів ППО;
  • 221 літак;
  • 188 гелікоптерів;
  • 703 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 167 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 775 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 70 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.