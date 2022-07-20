ЗСУ ліквідували 38 750 російських загарбників

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 147 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 38 750 осіб, а також:

1 700 танків;

3 905 бойових броньованих машин;

856 артилерійських систем;

250 реактивних систем залпового вогню;

113 засобів ППО;

221 літак;

188 гелікоптерів;

703 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

167 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

2 775 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

70 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.