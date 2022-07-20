У другому кварталі 2022 року Netflix втратив майже мільйон передплатників

Стримінговий сервіс Netflix у другому кварталі 2022 року втратив 970 тисяч передплатників, а в першому — 200 тисяч. Зараз Netflix має 220,67 мільйона передплатників.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter із посиланням на квартальну звітність, опубліковану на сайті компанії.

Найбільший відтік зафіксований у США та Канаді, незважаючи на премʼєру основних англомовних серіалів, як-от четвертого сезону Stranger Things. Користувачів не влаштувало підвищення оплати.

У компанії очікують, що за підсумками третього кварталу 2022 кількість передплатників сервісу зросте приблизно на мільйон користувачів.