Працівники ДБР знищили матеріали важливих справ — СБУ розслідує держзраду

До Єдиного реєстру досудових розслідувань України внесли відомості про факт знищення секретних матеріалів працівниками Державного бюро розслідувань.

Про це телеканалу «Настоящее время» (створений «Радіо Свобода» за участю «Голосу Америки») повідомило джерело в одному з правоохоронних органів України. Це також підтвердили два джерела, знайомі з перебігом слідства.

Досудове розслідування розпочали за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 — «Державна зрада» і ст. 329 — «Втрата документів, що містять державну таємницю».

Розслідування проводить Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в рамках цього провадження поки що нікому не вручено.

Слідство у справі про знищення секретних матеріалів кримінальних справ розпочалося до того, як президент Володимир Зеленський усунув із посад голову СБУ Івана Баканова і генпрокурора Ірину Венедіктову.