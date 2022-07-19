Нардеп Микола Тищенко більше не голова закарпатської «Слуги народу». Його повноваження достроково припинені

Партія «Слуга народу» (СН) повідомила, що повноваження нардепа Миколи Тищенка як голови Закарпатської обласної організації СН достроково припинені через «скандали, піар-акції і сварки».

Відповідне розпорядження підписала голова партії Олена Шуляк за погодженням із лідером фракції «Слуги народу» Давидом Арахамією. Очільниця партії призначила тимчасовим виконувачем обов’язків голови обласної організації Віктора Микиту. До 19 жовтня він уповноважений представляти інтереси Закарпатської обласної організації СН.

«Сьогодні в умовах повномасштабної війни з росією, партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою з допомоги фронту і укріплення тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не з публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками», — зазначила Шуляк.