Глава ОП Андрій Єрмак: Для української армії важливо «не входити в зиму», бо росіяни окопаються й далі буде важче

Для української армії в умовах війни дуже важливо не входити у зимній період, адже під час нього російські окупанти сильніше окопаються.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтервʼю виданню «НВ» у контексті того, що ленд-ліз запрацює у серпні.

«Сьогодні наша основна мета — це перемога. [...] Для цього нам потрібно, щоб наші військові мали все, що їм необхідно. Вони мають свій характер, вони мають свій професіоналізм. Вони все мають, окрім достатнього оснащення, достатньої зброї. Основне завдання ленд-лізу — щоб ми отримали все вчасно. Для нас дуже важливо не входити в зиму. Після зими, коли росіяни будуть мати більше часу окопатися, безумовно, буде важче. Вони нас у це тягнуть. Для нас дуже важливо не дати їм таку можливість», — зазначив Єрмак.

На запитання, чи встигне Україна до зими деокупувати південь, Єрмак відповів так: «У нас є велике бажання і в нас є абсолютне розуміння, що це треба робити. Але це тема, за якою стоять життя людей. Тому є бажання, є абсолютне розуміння, що це треба зробити — і на цьому крапка. Давайте краще порадіємо, коли це станеться. Наша мета — деокупація всіх наших територій. Але це важка робота. Коли проти тебе ворог, у якого набагато більше і зброї, і людей. Ми повинні перемогти, при цьому зберегти якомога більше наших людей».