Київський метрополітен закриває частково вестибюлі двох станцій з міркувань безпеки

Відзавтра, 20 липня, Київський метрополітен тимчасово закриває вестибюлі двох станцій метро: вихід зі станції «Академмістечко» в напрямку Троїцького ринку і вихід зі станції «Дарниця» в напрямку «Лівобережної».

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Обмеження вводять з міркувань безпеки. На період воєнного стану режим роботи станцій визначають правоохоронці. Під час повітряної тривоги, зокрема вночі, працюють ті ж вестибюлі, що й в денну зміну.

Про відновлення роботи вестибюлів на цих станціях повідомлять окремо.