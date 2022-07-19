Вечірнє зведення Генштабу: росіяни мають частковий успіх у напрямку Покровського

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 19 липня.
- На Сіверському напрямку росіяни обстрілюють населені пункти Чернігівської та Сумської областей.
- На Харківському напрямку росіяни спробували наступати в напрямках сіл Уди та Гусарівка, але отримали відсіч.
- На Словʼянському напрямку ворог провів розвідку боєм у напрямку Дмитрівки — вона була невдалою.
- На Донецькому напрямку окупанти намагаються просунутися в напрямках Сіверська та Бахмуту. Населені пункти постійно обстрілюють.
- Українські воїни завдали окупантам значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дарʼївки. Ворог безладно відступив.
- У напрямку Покровського ворог має частковий успіх — після штурму він закріплюється на південній околиці населеного пункту. Просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та Вуглегірської ТЕС росіяни не змогли.