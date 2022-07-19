На Ібіці митники конфіскували у туриста ескіз Пікассо. Він коштує понад $460 тисяч

Влада Ібіци конфіскувала ескіз Пабло Пікассо вартістю понад $460 тисяч — мандрівник не задекларував його на митниці аеропорту.

Про це ідеться у заяві Податкового агентства Іспанії.

Пасажир прибув на іспанський острів рейсом із Швейцарії. Іспанська влада заявила, що швейцарські колеги попередили про пасажира, який «везе витвір мистецтва в обставинах, які визнали підозрілими». Коли чоловік спробував пройти зеленою смугою в аеропорту Ібіци, показуючи, що йому нема чого декларувати після прибуття, митники обшукали його багаж і виявили малюнок.

Спочатку чоловік заявив, що малюнок був просто копією, і предʼявив рукописну квитанцію на $1 534. Але під час поглибленого обшуку виявили другий рахунок, виставлений художньою галереєю Цюриха, в якому було вказано продаж роботи Пікассо 1966 року під назвою Trois personnages («Три фігури») за $461 тисячу.