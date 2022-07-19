Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про особливі гарантії для поляків в Україні

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про особливі гарантії для громадян Польщі в Україні. Вони отримають такі самі права, які мають українці в Польщі.

За відповідний документ проголосував 321 нардеп, повідомив депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає, що громадяни Польщі зможуть вільно перебувати в Україні протягом 18 місяців. Також вони зможуть користуватися всіма правами та свободами, які мають українці.

Це означатиме, що поляки матимуть право на працевлаштування без спеціального дозволу, на соціальний захист, на здобуття освіти на рівні з українцями, на соцвиплати, на медичну допомогу тощо.