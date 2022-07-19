Рада призначила Оксану Жолнович міністром соціальної політики

Новим міністром соціальної політики стала Оксана Жолнович. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада.

За проголосували 282 народні депутати.

18 липня представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук повідомив, що подання про призначення Жолнович вніс премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

З 2017 по 2019 рік Оксана Жолнович працювала помічницею ректора Львівського університету фізкультури імені Івана Боберського. Після цього до 2021 року вона була радницею міністра соціальної політики. Жолнович входила до Ради адвокатів Львівської області та чотири рази балотувалася від партії «Сила людей» до міськради, облради й парламенту.

18 липня Верховна Рада звільнила міністра соцполітики Марину Лазебну.