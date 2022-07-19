Харківщина під обстрілами: голова ОВА розповів про наслідки атак росіян

Зранку 19 липня російські війська обстріляли село Мосьпанове на Харківщині, двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували. Ранкові обстріли також поранили одну жінку в Циркунах.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 03:00 росіяни обстріляли село Коробочкине, після 04:00 окупанти завдали ракетного удару по селу Клугино-Башкирівка Чугуївського району. Обстріл пошкошкодив житлові будинки, сталися пожежі.

Протягом минулої доби під вогнем росіян опинилися мешканці Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області. Удари пошкодили житлові будинки та господарські споруди. Виникли дві пожежі на полях пшениці.

У Харківському районі через обстріли загорівся медзаклад. Рятівники загасили полумʼя лише з третьої спроби.

За словами Синєгубова, протягом минулої доби з пораненнями госпіталізували пʼятьох мирних мешканців області. У Харківському районі постраждали двоє людей, а у Чугуївському троє. Після обстрілу росіян у Харківському районі загинув поранений 75-річний чоловік.