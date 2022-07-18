Ситуація на фронті 18 липня: росія за понад тиждень майже нікуди не просунулася, але намагається вийти до Сіверська та Бахмуту — на картах «Бабеля»

Російські війська за понад тиждень майже не просунулися на всіх напрямках. Їхні спроби підійти до Сіверська та Бахмуту відбиваються ЗСУ, а на Херсонщині окупанти готуються до контрнаступу українських військових.

Ситуацію на фронті 18 липня дивіться на картах «Бабеля».

Харківська область

Війська рф продовжують обстрілювати населені пункти області вздовж усієї лінії зіткнення, зокрема і Харків;

на північ від Харкова окупанти утримують позиції, щоб не допустити просування ЗСУ до держкордону;

протягом тижня росіяни не змогли покращити свої позиції, а всі їхні спроби наступу зазнали невдачі.

Донбас

На Слов’янському напрямку росіяни намагаються прорвати рубіж Краснопілля — Долина — Богородичне, але невдало. Село Богородичне перебуває в «сірій зоні», оскільки через географічні особливості армія рф не може його повністю зайняти;

російські війська намагаються розвивати наступ з боку Довгенького, але теж невдало. Спроби штурму у бік Курульки було відбито;

також росіяни спробували наступати у бік Дмитрівки — теж невдало;

окупанти намагаються розвивати наступ на Сіверськ та Бахмут;

біля Сіверська росіяни спрямовують свої зусилля на повне захоплення Григорівки та Верхньокам’янського, але їхні штурми відбивають;

крім цього, усі спроби захопити Вуглегірську ТЕС біля Новолуганського ЗСУ також відбили;

російські війська частково захопили Кам’янку біля Авдіївки і намагаються повністю взяти це село під контроль.

Південь

На півдні України продовжуються тактичні бойові дії із взаємними обстрілами без серйозних просувань жодної із сторін.

Херсонщина