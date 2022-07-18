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Ситуація на фронті 18 липня: росія за понад тиждень майже нікуди не просунулася, але намагається вийти до Сіверська та Бахмуту — на картах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Російські війська за понад тиждень майже не просунулися на всіх напрямках. Їхні спроби підійти до Сіверська та Бахмуту відбиваються ЗСУ, а на Херсонщині окупанти готуються до контрнаступу українських військових.

Ситуацію на фронті 18 липня дивіться на картах «Бабеля».

Харківська область

  • Війська рф продовжують обстрілювати населені пункти області вздовж усієї лінії зіткнення, зокрема і Харків;
  • на північ від Харкова окупанти утримують позиції, щоб не допустити просування ЗСУ до держкордону;
  • протягом тижня росіяни не змогли покращити свої позиції, а всі їхні спроби наступу зазнали невдачі.

«Бабель»

Донбас

  • На Слов’янському напрямку росіяни намагаються прорвати рубіж Краснопілля — Долина — Богородичне, але невдало. Село Богородичне перебуває в «сірій зоні», оскільки через географічні особливості армія рф не може його повністю зайняти;
  • російські війська намагаються розвивати наступ з боку Довгенького, але теж невдало. Спроби штурму у бік Курульки було відбито;
  • також росіяни спробували наступати у бік Дмитрівки — теж невдало;
  • окупанти намагаються розвивати наступ на Сіверськ та Бахмут;
  • біля Сіверська росіяни спрямовують свої зусилля на повне захоплення Григорівки та Верхньокам’янського, але їхні штурми відбивають;
  • крім цього, усі спроби захопити Вуглегірську ТЕС біля Новолуганського ЗСУ також відбили;
  • російські війська частково захопили Кам’янку біля Авдіївки і намагаються повністю взяти це село під контроль.

«Бабель»

«Бабель»

Південь

  • На півдні України продовжуються тактичні бойові дії із взаємними обстрілами без серйозних просувань жодної із сторін.

«Бабель»

Херсонщина

  • У Херсонській області продовжуються взаємні обстріли вздовж усієї лінії фронту;
  • ЗСУ майже щодня влучають у склади боєприпасів та скупчення військ росіян на окупованій території;
  • окупанти масштабно готуються до оборони, укріплюють позиції та створюють нові рубежі.

«Бабель»