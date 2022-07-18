Прем’єр подав до Ради кандидатуру Оксани Жолнович на посаду міністра соціальної політики

У Верховну Раду внесли подання на затвердження Оксани Жолнович новим міністром соцполітики.

Представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що відповідне подання вніс прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Жолнович наразі є керівницею Департаменту соціальної політики та охорони здоров’я в Офісі президента. Попередньо, Рада розглядатиме її призначення 19 липня.

Хто така Жолнович?

З 2017 року по 2019 рік Жолнович працювала помічницею ректора Львівського університету фізкультури імені Івана Боберського. Після цього вона була радницею міністра соціальної політики до 2021 року. Вона входила до Ради адвокатів Львівської області і чотири рази балотувалася від партії «Сила людей» до міськради, облради і парламенту.