В Україні розслідують понад 500 справ за фактом держзради з початку війни

Державне бюро розслідувань з початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого розслідує 504 кримінальні провадження за фактом державної зради.

Про це ДБР повідомило 18 липня.

Також розслідують:

за колабораціонізм — 139 проваджень;

за пособництво росії — 9.

198 фігурантам повідомлено про підозру, 111 оголосили в розшук. Ще 1 234 людини перевіряють на причетність до державної зради та колабораціоністської діяльності.

Найбільшу кількість проваджень відкрили у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.