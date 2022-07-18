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Вечірнє зведення Генштабу: Війська рф обстріляли 71 населений пункт і район, ЗСУ відбили атаки на семи напрямках

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 18 липня.

  • Війська росії обстріляли 71 населений пункт і район на Донбасі, на Сіверському, Харківському і Південнобузькому напрямках.
  • На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити своє положення на напрямку Ізюм — Барвінкове. ЗСУ відкинули росіян назад, коли ті намагалися просунутись в напрямку Бражівки та Дмитрівки.
  • На Донецькому напрямку ворог продовжує спроби наступу в напрямках міст Бахмут та Сіверськ.
  • Окупанти безуспішно атакували на напрямках Білогорівка — Григорівка, Золотарівка — Верхньокам’янське, Золотарівка — Серебрянка та Лисичанський НПЗ — Верхньокам’янське. Бої тривають.
  • ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Миронівка — Вуглегірська ТЕС.
  • На Авдіївському напрямку ворог активізував бої — він намагався покращити положення на напрямку Верхньоторецьке — Кам’янка, але зазнав втрат та відійшов.
  • На Південнобузькому напрямку противник стоїть у обороні і намагається утримати зайняті рубежі.
  • У Чорному морі окупанти тримають два носії крилатих ракет.