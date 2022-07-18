На сайті Міносвіти запустили чат-бот для абітурієнтів. Навіщо він

Віднині на сайті Міністерства освіти і науки працює чат-бот для абітурієнтів, де вступники можуть отримати відповіді на профільні запитання.

Про це повідомили у МОН.

Щоб скористатися чат-ботом, необхідно натиснути на кнопку «Поставити запитання», яка розташована у правому нижньому куту сайту. Потім абітурієнт може поставити запитання, а компетентний консультант надасть фахову відповідь.

Оперативний зворотній звʼязок можна отримати у будні:

з понеділка по четвер з 09:00 до 17:00;

у п’ятницю з 09:00 до 16:00.

Чат-бот для абітурієнтів запрацював у співпраці з Урядовим контактним центром.

Нагадаємо, в Україні 18 липня розпочалася основна сесія національного мультипредметного тестування. Тим часом Мінцифри закликає навчальні заклади приймати документи від абітурієнтів через сервіси «Дії».