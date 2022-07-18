Науковців і педагогів не призиватимуть на військову службу — парламент підтримав законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 7352 про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників.

Так, за законопроєктом право на відстрочку матимуть педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки — незалежно від наявності в них вченого звання або наукового ступеня.