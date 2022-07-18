Forbes: енергохолдинг Ахметова через війну в Україні втратив близько 70% своєї вартості

Після початку повномасштабної війни бізнес найбагатшої людини в Україні — Ріната Ахметова, зазнав суттєвих збитків через те, що багато його активів розташовані або на окупованих територіях, або в зоні бойових дій. Лише його енергохолдинг ДТЕК вже втратив близько 70% своєї вартості.

Про це пише Forbes.

Важка індустрія генерує близько 90% прибутку всіх статків Ахметова. Вона побудована на двох стовпах: гірничо-металургійний холдинг «Метінвест» та енергохолдинг ДТЕК.

«Метінвест» уже суттєво постраждав від російської агресії, зокрема і через втрату заводів в окупованому Маріуполі. Наразі вважається, що російські війська зруйнували дві третини активів «Метінвесту».

Енергохолдинг ДТЕК наразі постраждав менше, але все одно доходи далі знижуються. Через війну виручка «ДТЕК Енерго» впала на 20%, виробництво електроенергії — на 30%, а частка на ринку електроенергії знизилась до 20%.

Причин цьому декілька, зокрема і те, що впало споживання електрики. Також компанія втратила контроль над Луганською ТЕС. Запорізька ТЕС теж зупинена, бо розташована в окупованому Енергодарі. Водночас Криворізька ТЕС та Курахівська ТЕС розташовані дуже близько біля фронту та зазнають обстрілів.

За даними Forbes, до війни ДТЕК коштував $1,92 мільярда, та зараз його вартість впала приблизно до $580 мільйонів.