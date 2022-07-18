Канцлер Німеччини Шольц виступив за скасування «права вето» в Євросоюзі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав необхідність внутрішніх реформ у Євросоюзі. Він вважає, що право вето, яке дозволяє одній державі заблокувати рішення усього ЄС, має бути скасовано.

Про це пише Reuters.

Він підкреслив, що це стосується ухвалення рішень у питанні зовнішньої політики та політики безпеки. Зараз у ЄС діє принцип одноголосності на ухвалення найбільш ключових рішень, зокрема у сфері міжнародних відносин, а також питання санкцій

Шольц заявив, що війна в Україні робить єдність у Європі ще більш нагальною і посилює необхідність покласти край «егоїстичному блокуванню» європейських рішень окремими державами-членами.

«Ми просто більше не можемо дозволити собі національне вето, наприклад у зовнішній політиці, якщо ми хочемо й надалі бути почутими у світі великих держав, що конкурують», — підкреслив він.