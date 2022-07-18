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Армія рф в Україні втратила ще 150 своїх солдатів та 3 танки за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 18 липня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 38 450 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, російська армія втратила:

  • 1 687 танків;
  • 3 886 бойових броньованих машин;
  • 849 артилерійських систем;
  • 248 реактивних систем залпового вогню;
  • 113 засобів протиповітряної оборони;
  • 220 літаків;
  • 188 гелікоптерів;
  • 2 753 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 690 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 70 одиниць спеціальної техніки;
  • 166 крилатих ракет.