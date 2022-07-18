Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися в Лас-Вегасі

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися в суботу, 17 липня, у каплиці в Лас-Вегасі.
Про це повідомляє Associated Press.
Лопес повідомила шанувальникам про весілля зі словами: «Ми це зробили».
«Любов прекрасна. Любов добра. А любов, виявляється, довго терпить. Двадцять років терпіння», — написала Лопес у повідомленні, підписавшись «Дженніфер Лінн Аффлек».
Канцелярія округу Кларк у Неваді оприлюднила дозвіл на шлюб Лопес та Аффлека. У документі про одруження було зазначено, що Лопес планує взяти імʼя Дженніфер Аффлек.
Лопес повідомила, що вони прилетіли до Лас-Вегасу 17 липня, стояли в черзі разом із чотирма іншими парами і одружилися після опівночі в каплиці A Little White Wedding Chapel.