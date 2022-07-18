Ранкове зведення Генштабу: ЗСУ відбили кілька наступів росіян на Донеччині, біля Григорівки тривають бої

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті станом на ранок 18 липня. Наразі ситуація така:
- На Волинському та Поліському напрямках без змін.
- На Сіверському напрямку росіяни періодично здійснюють повітряну розвідку та обстрілюють з артилерії позиції українських військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
- На Харківському напрямку армія рф намагається не допустити просування наших військ у бік держкордону. Війська росії обстрілювали Харків, Дергачі, Печеніги, Прудянку, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине. Росіяни завдали авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Рубіжного.
- На Слов’янському напрямку ворог обстріляв із артилерії Новомиколаївку, Дібровне, Костянтинівку, Богородичне, Мазанівку, Курульку, Чепіль, Вірнопілля, Нову Дмитрівку. Вдарив з авіації неподалік Богородичного.
- На Донецькому напрямку російські військові обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру в районах Донецького, Сіверська, Верхньокам’янського, Григорівки, Івано-Дар’ївки, Спірного та інших. Ворог намагається штурмувати неподалік Григорівки, бої тривають. ЗСУ відбили наступ росіян у районах Верхньокам’янського, Спірного та Серебрянки.
- На Бахмутському напрямку армія рф обстрілювала Берестове, Курдюмівку, Веселу Долину, Соледар, Бахмут, Вершину, Травневе та території Вуглегірської ТЕС. Ворог штурмував у районах Новолуганського, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС, успіху не мав, відійшов. Вдарив з авіації неподалік Берестового.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупанти обстрілювали позиції українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії, зокрема в районах Кам’янки, Авдіївки, Красногорівки, Новомихайлівки, Кам’янського, Малих Щербаків, Пречистівки. Росіяни завдали авіаударів неподалік Новоданилівки і Новоандріївки. ЗСУ відбили штурми росіян у районах Кам’янки, Новомихайлівки та Вугледару, окупанти із втратами відійшли.
- На Південнобузькому напрямку тривають обстріли із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог вдарив з авіації біля Потьомкіного, а також вів повітряну розвідку безпілотниками.
- Російські кораблі продовжують блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.