Зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм під Білогорівкою і не дали ворогу просунутися до Бахмуту

На Слов’янському напрямку росіяни відкривають вогонь із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по населених пунктах Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Виїмка, Івано-Дар’ївка та інших. ЗСУ придушили штурм поблизу Григорівки, окупанти відійшли з втратами.

На Харківському напрямку окупанти намагаються утримати зайняті рубежі та продовжують ракетні й артилерійські обстріли області й центру.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках змін немає, росія регулярно обстрілювала прикордонні міста і села, а також проводить повітряну розвідку.

Про це ідеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 17 липня.

На Донецькому напрямку росія зосереджує зусилля на спробах окупувати Сіверськ та просунутися в напрямку Бахмуту.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії, зокрема неподалік Берестового, Веселого, Красної Гори, Вершини, Новолуганського, Травневого. Окупанти завдали ракетних ударів в районах Костянтинівки, Новолуганського та Покровського. Окупанти намагалися штурмувати та наступати поблизу Берестового, Білогорівки, Яковлівки та Новолуганського. Дії ворога знову завершились провалом та втратами особового складу.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти вели активний вогонь з різного виду зброї, а також запускали ракети неподалік Покровська та Новоселівки Другої.

«Окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Михайлівка, Павлівка та Новомихайлівка. Отримали відсіч та безславно вдалися до втечі», — ідеться у зведенні.

На Південнобузькому напрямку ворог систематичними обстрілами намагається порушити логістичне забезпечення ЗСУ. Окупанти обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Біла Криниця, Березнегувате, Тернівка, Веселий Кут, Благодатне, Квітневе, Лоцкине, Новогригорівка, Мирне, Прибузьке, Лупареве, Баштанка та інших.