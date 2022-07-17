Командувач британських Збройних сил: росія уже витратила 30% наземної потужності своєї армії

Командувач британської армії Тоні Радакін вважає, що росія втратила понад 30% своєї наземної бойової ефективності.

Про це пише The Guardian.

Радакін зазначив, що через це українська армія щиро вірить, що може виграти війну.

«У них є чіткий план відновити територіальну цілісність України, бо вони бачать росію, у якої не виходить, росію, яка, за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї сухопутної боєздатності», — сказав британський адмірал.

За його словами, росіяни почали повномасштабне вторгнення, прагнучи захопити найбільші міста за перші 30 днів, розколоти Україну та чинити тиск на НАТО. Жодної з цих цілей росія не досягла.

«Насправді це означає [втрату] 50 тисяч російських солдатів, які загинули або були поранені в цьому конфлікті, майже 1 700 знищених російських танків, майже 4 тисячі бойових броньованих машин, які належать росії», — наголосив Радакін.