ГУР показало евакуацію мирних мешканців зі Святогірської лаври на Донеччині

Зі Святогірської лаври в Донецькій області вдалося евакуювати групу мирних мешканців.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

ГУР разом із народними депутатами вивезли з монастиря одну з родин. Батько, мати та троє дітей переховувалися в лаврі від обстрілів російської артилерії. Наймолодша дитина народилась у стінах монастиря кілька днів тому. Також змогли виїхати двоє літніх людей – чоловік і жінка.

Зараз вони перебувають на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.