«Нова пошта» відкриє відділення в Європі. Перша на черзі — Польща

Компанія «Нова пошта» планує виходити на європейський ринок.
Про це LIGA.net розповіла директор з управління репутацією компанії Олена Плахова.
У планах компанії відкрити відділення і представництва в Польщі, Словаччині та Румунії. До кінця цього року «Нова пошта» має з’явитися в Польщі. Рішення про розширення ухвалено і через велику кількість українців у ЄС.
«Це буде перший етап, а далі ми дивитимемося, як воно там просувається, і вже плануватимемо другий етап та інші країни», — сказала Плахова.
- У квітні «Нова пошта» запустила послугу «Речі з дому за кордон» для доставки особистих речей у країни Європи.