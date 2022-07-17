У росії працюють над заміною системи SWIFT

Російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT на тлі санкцій і відключення від неї низки російських банків.

Про це повідомив помічник президента росії з економічних питань Максим Орєшкін, передає «Голос Америки».

«Зі SWIFT дуже просто: ми зробимо так, що в ньому потреби не буде. Ми зараз концентруємося на тому, щоб зробити максимально комфортною зовнішню економічну діяльність», — сказав він.

Наступного тижня влада рф зустрінеться з представниками Туреччини, щоб обговорити налаштування платежів. Орєшкін додав, що з Китаєм також обговорюються інноваційні ідеї, які можуть «кардинально змінити ситуацію».