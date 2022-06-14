Санкції працюють. ЄС відключає від SWIFT ще три російських банки

Відсьогодні у межах шостого пакета санкцій Євросоюз відключає від міжбанківської системи SWIFT найбільший російський банк Сбербанк, а також Россельхозбанк та Московський кредитний банк.
Про це пише ВВС.
У вказаних банках заявили, що відключення не сильно вплине на їхню роботу.
У Сбербанку кажуть, що працюють у звичайному режимі і ситуація з міжнародними розрахунками для них не надто зміниться.
У Московському кредитному банку зазначили, що операції всередині росії йтимуть у штатному режимі, проте при платежах за кордон терміни їх проведення можуть зрости.
У Россельхозбанку заявили, що мають всі необхідні умови для автономної роботи.
- Ці санкції були погоджені наприкінці травня. Раніше через санкції від SWIFT було відключено сім російських банків — ВТБ, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк і ВЭБ (Внешэкономбанк).