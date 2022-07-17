У Греції розбився український вантажний літак. Він міг перевозити боєприпаси

У Греції неподалік міста Кавала розбився український вантажний літак Ан-12 української компанії Meridian Air Cargo (рейс MEM3032). Інцидент стався незадовго до 23:00 за місцевим часом.

«Ан-12 вилетів з аеропорту Ніша в Сербії шляхом до Амману (Йорданія) і розбився на околиці Кавали в Північній Греції після того, як пілот оголосив про надзвичайну ситуацію на південь від острова Тасос. На жаль, літак не долетів до аеропорту Кавали», — пише Greek City Times.

Грецький телеканал EРT повідомляє, що пілоти повідомляли про проблеми з одним із двигунів. За даними EРT, на борту перебували три члени екіпажу і від восьми до десяти пасажирів, які перевозили 12 тонн «небезпечного вантажу» — боєприпаси.

На місці аварії працюють екстрені служби. За допомогою безпілотника вони вивчають місце падіння. Територія огороджена в радіусі 500 метрів.