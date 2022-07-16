Російські війська випустили по Україні шість ракет — чотири збила ППО, ще дві влучили в село на Черкащині

Під час повітряної тривоги 16 липня російські війська випустили з Каспійського регіону шість ракет по території України. Чотири з них збили Сили протиповітряної оборони, дві влучили в село в Черкаській області.

Про це повідомляють Військово-повітряні сили ЗСУ у своєму Facebook.

«Близько 15:20 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Ворог випустив шість ракет типу Х-101 (Х-555)», — йдеться в повідомленні.

Чотири ракети ППО збила над Запорізькою та Дніпропетровською областями. Інші дві влучили в сільськогосподарське підприємство на Черкащині.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець уточнив, що ракети впали на території Чигиринської громади. Наразі на місці працюють рятувальники. Попередньо, жертв унаслідок обстрілу немає. Пошкоджена техніка, поранень зазнала худоба.