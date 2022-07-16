Спецслужби росії активізувались у Східній Європі. Вони шукають маршрути постачання зброї до України

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російські спецслужби активізували діяльність у країнах Східної Європи. Їм поставили завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України.

Наказ виявити схеми доставки та кількості зброї отримали російські військові аташе. Вони планують вербувати співробітників поліції та людей, причетних до транспортування зброї. У прикордонних з Україною регіонах російські спецслужби намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.

Деякі європейці вже звернулася до поліції та органів безпеки після спроби їх завербувати.