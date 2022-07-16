Через січневе виверження вулкана на Тонзі небо над Антарктидою стало рожевим

На початку липня дослідники американської антарктичної станції Мак-Мердо спостерігали вкрай незвичайне явище — небо над Антарктидою стало яскраво-рожевим.

Про це пише The Guardian.

Зараз в Антарктиді зима — на континенті майже цілу добу темно, проте цього разу небо наповнене сяйвом. Вчені пояснили, що такий ефект спричинений великою кількістю аерозолів у стратосфері над континентом. Вони розсіюють і викривляють світло, коли сонце стоїть близько до горизонту або ховається за ним — і виникає свічення в рожевих, блакитних та фіолетових відтінках.

Stuart Shaw

Stuart Shaw

Аерозолі в стратосфері з’явилися після виверження вулкана в Королівстві Тонга, яке сталося ще в середині січня за 7 тисяч кілометрів від Антарктиди.