Через січневе виверження вулкана на Тонзі небо над Антарктидою стало рожевим

На початку липня дослідники американської антарктичної станції Мак-Мердо спостерігали вкрай незвичайне явище — небо над Антарктидою стало яскраво-рожевим.
Про це пише The Guardian.
Зараз в Антарктиді зима — на континенті майже цілу добу темно, проте цього разу небо наповнене сяйвом. Вчені пояснили, що такий ефект спричинений великою кількістю аерозолів у стратосфері над континентом. Вони розсіюють і викривляють світло, коли сонце стоїть близько до горизонту або ховається за ним — і виникає свічення в рожевих, блакитних та фіолетових відтінках.
Аерозолі в стратосфері з’явилися після виверження вулкана в Королівстві Тонга, яке сталося ще в середині січня за 7 тисяч кілометрів від Антарктиди.
- Уранці 15 січня в Тихому океані біля Королівства Тонга відбулося потужне виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай. Воно спричинило землетрус і цунамі, що обрушилося на столицю Тонги, сусідні острови та Японію, де постраждали понад 20 суден і евакуювали 230 тисяч жителів.
- Наслідки виверження вулкана відчула вся Земля — ударні хвилі двічі обігнули планету, а відгуки виверження фіксували в Україні та на станції «Академік Вернадський» в Антарктиді. Масштаби виверження зафіксувала низка супутників. Поки що відомо про загибель двох людей у Перу (через хвилі), травмування трьох рибалок у США й одного в Японії.
- Від виверження постраждало 84% населення. Королівство понад місяць жило без інтернету.