Окупанти обстріляли Одесу, Чугуїв і Нікополь. Що відомо?

Російські війська в ніч на 16 липня і зранку обстріляли Одесу, Нікополь (Дніпропетровська область) і Чугуїв (Харківська область), внаслідок чого постраждали цивільні об’єкти. Є загиблі і поранені.

Одеса

Окупанти завдали ракетного удару по складу виробничо-торговельної компанії, там спалахнула масштабна пожежа. Ракети запустили стратегічні літаки Ту-95 з напрямку Ставропілля, повідомляє ОК «Південь». Мер міста повідомив, що постраждалих немає.

Нікополь

Місто зранку постраждало від снарядів РСЗВ «Град» — вони влучили в житловий квартал. Пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ. Одна жінка поранена. Попередньо, двоє людей перебувають під завалами зруйнованих квартир.

Чугуїв

Обстріл міста і Чугуївського району стався вночі. У місті частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Постраждало двоє людей. З-під завалів дістали тіла двох людей — чоловіка та жінки. Пошуки постраждалих тривають.