Війська росії обстріляли центр Бахмуту з реактивної системи — є постраждалі

Війська росії обстріляли центр Бахмуту (Донецька область) з реактивної системи залпового вогню «Ураган».

Як повідомляє поліція, у центрі впала одна ракета, яка зруйнувала приміщення на ринку та магазини, а ще дві ракети вдарили по житловому масиву. У центрі в сусідніх будинках повилітали вікна.

Правоохоронці повідомляють про постраждалих, але їхню кількість не вказують.

Прокуратура повідомила, що снаряди влучили в адміністрацію місцевого ринку та будівлі магазинів, внаслідок чого поранення отримали шість мешканців. Окрім цього, повністю зруйновані або пошкоджені близько 10 багатоповерхових та приватних будинків, згоріли автомобілі.