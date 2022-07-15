«Покину список найбагатших». Гейтс зобовʼязався передати статки створеному ним благодійному фонду

Засновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що планує передати усі свої статки заснованому ним благодійному фонду.

Про це пише The Guardian.

«Щоб допомогти зробити це збільшення витрат можливим, цього місяця я перерахую $20 мільярдів доларів до фонду. Дивлячись у майбутнє, я планую віддати майже всі свої статки фонду. . Зрештою, я вийду зі списку найбагатших людей світу», — повідомив Гейтс.

Гейтс додав, що «його обовʼязок — повернути свої ресурси суспільству у спосіб, який матиме найбільший вплив на зменшення страждань і покращення життя». Статки Гейтса, за даними Bloomberg, становлять приблизно $113 мільярдів.

Засновник Microsoft закликав інших багатіїв наслідувати його приклад. Він додав, що світові кризи – такі як Covid, війна в Україні та глобальне потепління – «вимагають від усіх нас робити більше». Гейтс також подякував бізнесмену-мільярдеру Уоррену Баффету за його внесок у фонд. Нещодавно Баффетт пожертвував $3,1 мільярда акцій своєї компанії Berkshire Hathaway у фонд Гейтса.