Міністр Резніков: Українська ППО збиває половину російських ракет

Українські системи протиповітряної оборони збивають у середньому половину російських ракет.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у інтерв’ю BBC.

«Якби наша ППО не працювала, то жаху і страхіття було б кратно більше. 50% ракет, які летять у наші з вами міста, збиваються нашими ППО. Це середня статистика», — зазначив міністр.

Очільник Міноборони наголосив, що жодна система протиповітряної оборони не здатна гарантувати 100% захист від ракет. За приклад він навів ізраїльську систему захисту від ракет «Залізний купол», яка гарантує захист на рівні 80%.

«Ракети типу «Калібр» летять з неймовірною швидкістю, змінюють траєкторію. Ми їх бачимо, коли вони перетинають певні «сторінки» екранів ППО. Наприклад наші партнери нас інформують, що відбувся старт, наприклад, з корабля в окупованому Криму. Але системи не будуть збивати усі ракети», — сказав він.

Попри неможливість гарантувати повний захист від ракет, міністр наголосив, що Україні необхідно покращувати систему протиповітряної і протиракетної оборони. «І на сьогодні програма уже затверджена. Незалежно від того, коли буде парад перемоги над Росією. Все одно нам треба розвивати свою власну протиракетну та протиповітряну систему оборони. Як це зробила держава Ізраїль», — зазначив він.