На Старокримському кладовищі в Маріуполі із середини травня зʼявилося 1 400 нових могил. Про це свідчать супутникові знімки

Нові супутникові знімки, опубліковані у звіті британського Центру інформаційної стійкості (CIR), показали, що з 12 травня до 29 червня на Старокримському кладовищі в Маріуполі викопали приблизно 1 400 нових могил.

Про це пише The Guardian.

Дослідники CIR підрахували, що на цвинтарі щомісяця копають у пʼять разів більше нових могил, ніж до початку повномасштабної війни росії з Україною.

Зображення, які зробив приватний супутниковий оператор Planet Labs PBC, показують, що із 21 жовтня до 28 березня там зʼявилися приблизно 1 000 могил.

А з 24 лютого до 12 травня кількість могил на Старокримському кладовищі Маріуполя зросла на 1 700, а до 29 червня — ще на 1 400. Таким чином загальна кількість нових поховань на цьому цвинтарі з початку війни сягнула 3 100.

CIR проаналізували також поховання у селищі Мангуш поблизу Маріуполя. Супутникові знімки показали, що там активно копали могили з 24 квітня по 8 травня.

У звіті також розглянули кладовище у селі Піонерському біля Маріуполя. У звіті сказано, що поява траншей для братських могил збігалася зі створенням поблизу російських військових позицій.

«У таких випадках, як Маріуполь, поява численних масових поховань, таких як у Піонерському, вказує на високий рівень смертності, що корелює з російськими переміщеннями та безперервними обстрілами», — йдеться у звіті.

Дослідники зробили висновок, що кремль веде війну всупереч міжнародним конвенціям з прав людини.