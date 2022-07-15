Міністр соцполітики Марина Лазебна подала у відставку

У Верховну Раду надійшла заява Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади міністра соціальної політики України», — написав Мельничук.