Міністр соцполітики Марина Лазебна подала у відставку

У Верховну Раду надійшла заява Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади міністра соціальної політики України», — написав Мельничук.
- Лазебна очолює Міністерство соціальної політики з березня 2020 року. На початку липня ЗМІ писали, що Лазебна може піти у відставку, а заміну їй вже підібрали. Очікується, що новим міністром може стати керівник департаменту соціальної політики та охорони здоровʼя в Офісі президента Оксана Жолнович, проте вона не єдиний кандидат.