Уночі росія знову обстріляла ракетами цивільну інфрастуктуру Харкова — без вікон залишилася школа

Вночі ворог знову завдав ракетних ударів по Харкову. І знову виключно по цивільній інфраструктурі, повідомив голова області Олег Синєгубов.

Близько 3:00 дві російські ракети вдарили недалеко від навчального закладу в Холодногірському районі. Вибух пошкодив фасад будівлі закладу, вибиті вікна, зруйновані трамвайні колії навпроти навчального корпусу.

Суспільне

Ще одна ракета вдарила в подвірʼя неподалік школи в Індустріальному районі, будівлю пошкоджено. Попередньо — жертв і постраждалих немає.

За минулу добу російські окупанти продовжували обстрілювати мирне населення Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів Харківської області. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарські споруди, рятувальники ліквідовували пожежі.

У Чугуївському районі внаслідок обстрілів осколками поранено жінку 69 років.