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ЗСУ ліквідували 38 тисяч російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 142 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 38 тисяч осіб, а також:

  • 1 672 танки;
  • 3 866 бойових броньованих машин;
  • 842 артилерійські системи;
  • 247 реактивних систем залпового вогню;
  • 109 засобів ППО;
  • 220 літаків;
  • 188 гелікоптерів;
  • 681 безпілотник оперативно-тактичного рівня;
  • 155 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 731 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 67 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.