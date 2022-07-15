ЗСУ ліквідували 38 тисяч російських загарбників

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 142 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 38 тисяч осіб, а також:
- 1 672 танки;
- 3 866 бойових броньованих машин;
- 842 артилерійські системи;
- 247 реактивних систем залпового вогню;
- 109 засобів ППО;
- 220 літаків;
- 188 гелікоптерів;
- 681 безпілотник оперативно-тактичного рівня;
- 155 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 731 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн;
- 67 одиниць спеціальної техніки.
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.