Окупанти випустили 10 ракет по двох університетах Миколаєва. Глава ОВА оприлюднив відео

Вранці 15 липня росія завдала 10 ракетних ударів по двох найбільших університетах Миколаєва. Ідеться про Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Миколаївський національний університет імені Сухомлинського.

Голова Миколаївської області Віталій Кім опублікував відео вибуху одного з університетів.

«Сьогодні росія-терорист атакувала два найбільші університети Миколаєва. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що росія є тим, ким вона є насправді — терористом», — написав Кім.

Перед цим о 7:50 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в місті пролунало щонайменше 10 потужних вибухів.

«Знову російські окупанти обстріляли навчальні заклади в Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади. Наразі відомо про двох поранених», — написав мер міста.