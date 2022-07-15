Ранкове зведення Генштабу: росіяни перегруповуються для відновлення наступу на Сіверськ

Російські війська проводять перегрупування для відновлення наступу на місто Сіверськ Донецької області. Також вони намагаються покращити тактичне положення для наступу на Словʼянськ.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.

На Сіверському напрямку противник продовжує здійснювати посилену охорону кордону. Ворог періодично обстрілює позиції наших військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку росіяни намагаються утримати зайняті райони та не допустити просування ЗСУ в бік державного кордону.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та вести наступ у напрямку Слов’янська.

На Донецькому напрямку противник продовжує обстрілювати підрозділи сил оборони України із артилерії і танків по лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагається просунутись у напрямку Соледару та Бахмуту.

На Краматорському напрямку ворог проводить перегрупування з метою відновлення наступу в напрямку Сіверська.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли українських позицій, зокрема, в районах населених пунктів Новолуганське, Покровське, Весела Долина, Берестове, Веселе, Майорськ, Вершина. Завдав авіаударів неподалік Семигірʼя, Берестового та території Вуглегірської ТЕС. Спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки ЗСУ успішно зупинили, як і намагання оволодіти селами Спірне та Вершина.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій загарбники не проводили. Спробу ворожого наступу поблизу Водяного українські військові відбили.

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури.