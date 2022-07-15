Що у світі писали про війну в Україні 14 липня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Foreign Policy пише, що самі лише ракети залпового вогню із Заходу, зокрема HIMARS, не допоможуть Києву почати контрнаступ. Справді, Україна продемонструвала виняткову здатність виявляти та знищувати російські цілі. За словами українського військового чиновника, з яким спілкувались журналісти видання, це змушує росіян вивозити командні пункти. Однак роззосередити постачання зброї, як це зробили в Україні, кремлю не вдається. Зараз мета України — знищити всі російські склади на українській землі. Утім, за словами українських посадовців, для запланованого на серпень контрнаступу цієї зброї недостатньо. Принаймні поки запит України на армійські тактичні ракетні системи великої дальності (ATACMS), які могли б знищувати склади на відстані до 300 кілометрів, залишається без відповіді. Тим часом рф шукає підтримки в Ірані, ймовірно, просячи в нього дрони-камікадзе. Подібні дрони стали вирішальними у війні в Нагірному Карабаху 2020 року, пише видання. Якщо Іран надасть москві бажане, перемога України в конфлікті може настати нескоро.

Творчий підхід до відновлення української електростанції в обстріляній Охтирці став темою нещодавньої статті на The Economist. Директор станції шукає спосіб забезпечити виробництво енергії, адже вона є єдиним джерелом тепла для десятка тисяч місцевих квартир. До зими залишилося лише чотири місяці, йдеться у статті, і неясно, скільки енергії знадобиться Україні та скільки її нададуть партнери. Частина України залишається під окупацією, тому зменшився видобуток газу та вугілля, а рф продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру країни. Через руйнівні наслідки війни для промисловості та збільшення кількості українців, які вирушають за кордон, споживання газу скоротилося на 50%. Тому, пише The Economist, Україна теоретично має покрити свої потреби власним виробництвом і за рахунок невеликих зовнішніх закупівель. Крім того, «Нафтогаз» намагається диверсифікувати джерела енергії. В Охтирці, наприклад, триває виробництво нового котла, який працюватиме на деревних пелетах. Місцеві мешканці поки що не впевнені в успіху ініціативи, тож директор підприємства намагається не відвідувати місцевий супермаркет, щоб уникнути постійних надокучань.

The Financial Times із посиланням на аналітиків пише, що Київ має шість місяців для контратак, перш ніж країну поглине втома від війни. Після невдалої атаки росії на українську столицю та її успішного просування через Луганську область війна переходить у третю фазу, яка характеризується виснаженням обох сторін. FT цитує Майкла Кофмана, керівника російських досліджень у Центрі військової аналітики CNA, який стверджує, що зосередженість на територіальних здобутках на сході України затьмарює те, що насправді важливо ― масштаб втрат і здатність обох сторін відновлювати сили. На думку експертів, Україна має численні слабкі сторони, які необхідно усунути: це нестача артилерійських боєприпасів, відсутність кваліфікованої піхоти та бронетехніки, брак захищеного радіообладнання і нездатність знищити засоби електронного бою рф, пише видання. Однак і росія має численні військові вразливості через спроби набрати якомога більше досвідчених військових. За словами Кофмана, Херсон стане справжньою перевіркою здатності України відвоювати територію в умовах тривалої війни. Невдача в цьому обмежить надію Києва відтіснити російські сили. Водночас путін розраховує на економічний біль від інфляції та дефіциту газу в Європі, щоб завершити війну на вигідних для кремля умовах.