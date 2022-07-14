Посольство США закликало своїх громадян терміново покинути Україну

Посольство Сполучених Штатів Америки звернулося до своїх громадян з проханням не вʼїжджати на територію України, а також негайно покинути її, якщо досі не зробили цього. Зазначимо, що США ще до початку російського вторгнення та після нього регулярно давала своїм громадянам такі рекомендації.

«Ситуація з безпекою по всій Україні залишається непередбачуваною через регулярні військові атаки росії, активні бойові дії та невизначені умови безпеки. Посольство США закликає американців не вʼїжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно покинути країну, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно», — йдеться в повідомленні.

Також у посольстві просять американців уникати масових зібрань та організованих заходів, оскільки вони можуть стати мішенню для російських військових у будь-якій точці України, включаючи західні регіони.

Крім того, в американському дипломатичному відомстві опублікували інструкцію на випадок ракетного обстрілу:

якщо ви чуєте гучний вибух або вмикаються сирени, негайно шукайте укриття;

якщо ви в будинку або будівлі, перейдіть на найнижчий рівень конструкції з найменшою кількістю зовнішніх стін і вікон;

якщо ви перебуваєте на вулиці, негайно шукайте укриття в міцній конструкції; якщо це неможливо, ляжте і закрийте голову руками;

майте на увазі, що навіть перехоплена ракета несе ризик поранення уламками;

після обстрілу тримайтеся подалі від будь-яких уламків і стежте за офіційними вказівками в основних новинних агентствах.

«Ситуація з безпекою на всій території України вкрай нестабільна, й умови можуть погіршитися без попередження. Громадяни США повинні зберігати пильність і робити відповідні кроки для підвищення своєї обізнаності про безпеку», — зазначили в посольстві.